De 10 dagen dat Brussels gerecht niet in actie schoot: rechtszaak over dodelijke smokkel 39 Vietnamezen gaat van start

In de Londense rechtbank Old Bailey start vandaag het proces tegen de verantwoordelijken voor de dood van 39 Vietnamese migranten, opeengepakt teruggevonden in een koelwagen. Voor ze stierven, zaten ze tien dagen ondergedoken in Anderlecht. Wat als het Brusselse gerecht, nochtans op de hoogte van de mensensmokkel, tijdig had ingegrepen?