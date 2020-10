Het eerste seizoen van Vivaldi: een raketijsje dat niet bestand was tegen de verhitte gemoederen in de Wetstraat

Bijna 500 dagen heeft het geduurd, maar het had zomaar veel korter gekund. Informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders hadden met Elio Di Rupo in de zomer van 2019 een masterplan bekokstoofd: SP.A in een Vlaamse regering krijgen met CD&V en N-VA, als opstapje naar een federale regering met dezelfde partijen. Het plan voor die ‘raketijs-coalitie’ was bijna gelukt. De twijfel en het wantrouwen bleken echter te groot. Alles eindigde met een autorit naar Oostende.