PSG voegt Italiaan Moise Kean een jaar lang toe aan het aanvallende compartiment

Paris SG heeft zich zondag versterkt met de Italiaanse international Moise Kean, voor een jaar geleend van Everton zonder aankoopoptie.

De 20-jarige talentvolle aanvaller gaat bij PSG het aanvallende compartiment versterken, na het vertrek van Edinson Cavani en Eric Maxim Choupo-Moting deze zomer. Kean is de tweede belangrijke nieuwe speler in de selectie van de Parijzenaars, nadat eerder Alessandro Florenzi werd uitgeleend door AS Roma. Allebei maken ze deel uit van de Italiaanse selectie voor de wedstrijden in oktober, net als vaste waarde Marco Verratti.

Kean maakte zijn debuut voor de Azzurri als 18-jarige in november 2018. Hij maakte twee doelpunten in vijf selecties. De aanvaller, geboren in Piemonte met roots in Ivoorkust, debuteerde voor Juventus in 2018-19. In zijn eerste seizoen maakte hij meteen zes doelpunten in 13 wedstrijden. Na zijn transfer naar Everton in de zomer van 2019 leek zijn progressie wat te blokkeren. Bij de “Toffees”, die het uitstekend doen dit seizoen in de Premier League, kon hij maar twee keer scoren in 33 wedstrijden en eindigde hij het seizoen op de bank.