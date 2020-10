Donald Trump laat zich buiten aan het ziekenhuis langs zijn aanhangers rijden: “Veel geleerd over Covid-19, in de school van het leven”

De met het coronavirus besmette Donald Trump heeft zijn aanhangers zondag verrast met een bezoek. De Amerikaanse president liet zich met een zwarte SUV in konvooi langs zijn fans rijden en zwaaide naar hen, zo is onder andere te zien op een video op Twitter. Hij droeg een mondmasker en was vergezeld van minstens twee andere mensen. Daarna keerde het konvooi weer terug naar het ziekenhuis.

In een vooraf opgenomen videoboodschap die later op het Twitter-profiel van Trump werd gepubliceerd, verklaarde de president dat hij “een klein verrassingsbezoek” ging brengen.” Ook prees hij de “geweldige patriotten” die buiten aan het ziekenhuis vlakbij Washington hun steun komen betuigen aan hem.

”Veel geleerd”

Trump heeft in de videoboodschap nog gezegd dat hij “veel over Covid-19 geleerd” heeft. “Ik heb het geleerd door het zelf te ervaren, het is de school van het leven”, zei hij in de korte, vooraf opgenomen videoboodschap. “Dit is niet wat we in de boeken lezen, en dat begrijp ik, en het is iets heel interessants”, voegde de president, die donderdagavond positief testte op het coronavirus, er nog aan toe. “Ik denk dat ik de geweldige patriotten die op straat staan ga verrassen”, klonk het toen. “Ze zijn daar al lange tijd, ze hebben Trump-vlaggen en ze houden van ons land.”

Trump voegde de daad bij het woord en stapte vervolgens in een zwarte SUV om zich in konvooi langs zijn supporters, buiten aan het Walter Reed-ziekenhuis, te laten voeren. Hij zwaaide naar hen en keerde daarna weer terug naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien dat de president een mondmasker droeg en in de wagen werd vergezeld door minstens twee andere personen.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP