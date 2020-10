Bosbrandenseizoen in Californië breekt triest record: 4 miljoen hectare gaat in vlammen op

Californië beleeft dit jaar zijn ergste bosbrandenseizoen ooit en inmiddels ging er volgens de autoriteiten alles samen al een gebied van ruim 4 miljoen hectare in vlammen op. Het gaat om een trieste mijlpaal en meer dan het dubbele van het vorige record in de Amerikaanse deelstaat, zo werd zondag meegedeeld.

Voordien stond 2018 te boek als het ergste bosbrandenseizoen in Californië. Toen brandde meer dan 1,8 miljoen hectare af en kwamen meer dan 100 mensen om het leven. Dit jaar heeft het vuur een gebied groter dan de staat Connecticut vernield. De dodentol staat momenteel op 31. Er werden voorts ruim 8.200 gebouwen in de as gelegd en tienduizenden mensen zijn voor de vlammen op de vlucht.