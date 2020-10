Britse toparchitect David Chipperfield ontwerpt Leuvense woontoren op Hertogensite

Leuven - Het Britse architectenbureau David Chipperfield Architects gaat een nieuwe woontoren op de Hertogensite in Leuven ontwerpen. Het gebouw zal 14 verdiepingen tellen en wordt zo 50 meter hoog. Verwacht wordt dat het project midden 2023 klaar is.

In de architectuurwereld is David Chipperfield een naam die klinkt als een klok: hij ontwierp onder meer het Neues Museum in Berlijn, en won daarmee in 2011 de EU-prijs voor hedendaagse architectuur. Zijn bureau gaat nu aan de slag om een nieuwe woontoren in Leuven te tekenen.

De woontoren wordt 50 meter hoog: 14 verdiepingen tellen 24 appartementen en één penthouse bovenaan. De toren komt pal in het midden van de Hertogensite te liggen, de oude ziekenhuissite tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat.

Vlak naast het gebouw wordt het toekomstige Hertogenpark aangelegd, dat voor extra groen in Leuven moet zorgen. “De plannen van de Hertogensite voorzien bovendien een reeks nieuwe wandelpaden en brugjes, zodat dit deel van de stad in de toekomst een heel stuk toegankelijker zal worden. Zo kunnen bewoners zich volop bewegen door een groene mix van cultuur, erfgoed, zorg en handel: wat allemaal op de Hertogensite samensmelt”, zegt Carl Devlies (CD&V), Leuvens schepen van ruimtelijk beleid.

Naast de woontoren komen aansluitend ook nog negen stadswoningen en een ander gebouw met zes appartementen. Het volledige complex zou midden 2023 klaar zijn.