Delphine Boël nu ze zich van Saksen-Coburg mag noemen: “Ik verwacht niets meer van de koninklijke familie”

“Ik vraag niets meer van hen en ik verwacht ook niets meer.” Dat heeft Delphine Boël, die zich sinds 1 oktober officieel van Saksen-Coburg mag noemen, gezegd in een interview met Le Soir. “Maar voor het eerst sinds mijn zeventiende heb ik die zware last op mijn schouders kunnen afleggen.

Na zeven jaar van juridische strijd is kunstenares Delphine Boël eindelijk erkend als koningsdochter en kreeg ze de titel van prinses van België. “Toen ik eraan begon, voelde ik me compleet wanhopig”, zegt ze. “Ik had nooit gedacht dat dit het resultaat zou zijn. Ik dacht eerder dat er ooit een gebaar zou komen van Albert.”

Volgens de kunstenares wou ze gewoon “een vergelijk” vinden met haar vader. “En dan heb ik het niet over geld of iets anders. Ik wou alleen dat hij me zou uitleggen waarom hij gezegd had dat hij mijn vader niet was.”

“Ik ben al sinds 1999 een schandaalberoemdheid”, vervolgt Boël. “Ik was het ongewenste wicht, de vuile was, de herrieschooper. Nu het gerecht me gelijk heeft gegeven, is het alsof ik echt kan leven. Ik besta. Ik heb vooral het recht om te bestaan. Zelf ben ik niet veranderd, ik ben nog steeds Delphine, een kunstenares. Ik had een zware last op mijn schouders, die heb ik nu voor het eerst sinds mijn zeventiende van me kunnen afleggen.”

Voorlopig heeft volgens Boël nog niemand van de koninklijke familie contact met haar opgenomen na de uitspraak. Op de vraag welke relatie ze nu verwacht met de koninklijke familie, antwoordt ze kort. “Ik verwacht niets meer en ik vraag ook niets meer.”