Puzzelen voor Roberto Martinez? Rode Duivels lijken het zonder twee basisspelers te moeten stellen

Jan Vertonghen en Dries Mertens zijn hoogst onzeker voor de komende interlands van de Rode Duivels. Vertonghen ontbrak zondag bij zijn ploeg Benfica in de selectie door een blessure aan het jukbeen. Bij Mertens testte dan weer een ploegmaat positief op het coronavirus waardoor onze landgenoot ook in quarantaine zou moeten.

Donderdag spelen de Rode Duivels een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust. Zondag staat de clash tegen Engeland op het programma en volgende week woensdag wacht IJsland in de Nations League. Roberto Martinez zal het allicht met twee basispionnen minder moeten doen, want zowel over Jan Vertonghen als over Dries Mertens heerst onzekerheid of ze wel afreizen naar België.

Vertonghen zou kampen met een jukbeenbreuk. “Het gaat om een gecompliceerde blessure in het aangezicht. Hij kan absoluut niet aantreden bij de nationale ploeg”, zei Benfica-coach Jorge Jesus zondag voor de wedstrijd van Benfica tegen Farense. “Ik ben niet op de hoogte van een officiële afzegging van Jan, maar in deze omstandigheden lijkt het mij weinig waarschijnlijk dat hij zal afreizen naar België”, liet Stefan Van Loock, woordvoerder bij de KBVB weten.

Ook Mertens kwam zondag niet in actie met zijn ploeg Napoli. Dat kwam niet door een blessure, wel omdat Napoli geen toestemming kreeg van de autoriteiten om af te zakken naar Juventus door het coronavirus. De Italiaanse club heeft enkele coronagevallen. Het is voorlopig nog onduidelijk of Mertens in quarantaine moet of niet. Ook over een eventuele afzegging van Dries Mertens is de KBVB nog niet op de hoogte.