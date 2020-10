Nicht van Donald Trump: “De president ziet ziekte als een teken van zwakte”

“De Verenigde Staten bevindt zich in een verschrikkelijke positie omdat enkele leden van onze familie, inclusief de president, ziekte zien als een onvergeeflijke zwakte. Of het nu in zichzelf is of in anderen.” Dat heeft Mary Trump, de nicht van de met het coronavirus besmette Donald Trump, verklaard.

Mary Trump, die al langer in onvrede leeft met haar oom en onlangs het onthullende boek ‘Too much and never enough: how my family created the world’s most dangerous man’ publiceerde, haalde tijdens het programma ‘Fresh air’ op de Amerikaanse radiozender NPR nog maar eens uit naar haar oom. “Hij kan niet toegeven dat hij ziek is, omdat hij en enkele andere familieleden dat als een zwakte zien. Als iets onaanvaardbaars. Dat klinkt ongelooflijk wreed, maar het is zo.”

Dat geloof heeft ook haar grootmoeder beïnvloed, aldus Mary Trump. “Ze leed aan osteoporose, waardoor ze dus na een ziekenhuisopname zorg en fysiotherapie nodig had, maar mijn grootvader (Fred Trump, nvdr.) kon dat niet verdragen. Zodra ze toonde dat ze pijn had, zei hij dat alles geweldig ging en verliet hij de kamer. Mijn grootvader gaf zelf ook nooit toe ziek te zijn. Nooit.”

Volgens Mary Trump is die “giftige” instelling te wijten aan Norman Vincent Peale, een predikant die close was met de Trump-familie en onder meer het eerste huwelijk van Donald Trump inzegende. “Zijn ideeën verspreiden zich op zo’n extreem niveau door onze familie zodat er geen ruimte meer was voor het uiten van negatieve gevoelens. Je triest of ziek voelen was niet toegestaan.”