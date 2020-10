Gaat jouw paard binnenkort aan de slag bij de federale politie?

De federale politie heeft enkele vacatures openstaan… voor paarden, zo staat te lezen in een persbericht. Alle paardeneigenaars kunnen op de vacatures ingaan, al gelden er wel enkele voorwaarden.

“De politie werft niet alleen gemotiveerde mannen en vrouwen aan die fier zijn om te dienen: ook dieren zijn betrouwbare en trouwe partners”, zo luidt het in een persbericht. “Door hun taken op het gebied van bescherming, preventie en bewaking zo dicht mogelijk bij de bevolking uit te voeren, laten de ruiters en hun paarden de federale politie overal in het land schitteren.”

Het doel is om tien à twaalf nieuwe paarden in dienst te nemen. “De aankoopprijs kan daarbij tot 9.000 euro (inclusief btw) gaan”, zo luidt het nog. De paarden moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen:

Ruinen of merries (niet drachtig)

Minimum 3 en maximum 6 jaar oud in 2020

Zwart-, bruin-, grijs- of voskleurig

Robuuste stevige bouw

Minimaal goed zadelmak - over een geschikt africhtingsniveau beschikken in verhouding tot de leeftijd

Rustig en nieuwsgierig karakter

Schofthoogte (zonder hoefbeslag): minimum 164 cm

Halfbloeden (geen dravers, trekpaarden, volbloeden ...)

Geen koopvernietigende gebreken (zomereczeem, emfyseem enz.)

Gechipt en in het bezit van een paspoort

Strenge klinische en röntgenologische keuring kunnen doorstaan

Als het paard aan al die criteria voldoen, kan je het desgewenst inschrijven via dga.das.mountedresources@police.belgium.eu.?