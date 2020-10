Japanse modeontwerper Kenzo Takada gestorven aan Covid-19

De Japanse modeontwerper Kenzo Takada is zondag op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid-19. Hij was de eerste Japanse ontwerper die doorbrak in Parijs, de plek waar hij gedurende heel zijn carrière woonde en werkte.

Takada werd in 1939 geboren in Himeji, vlak bij de stad Osaka. In 1965 kwam hij met de boot toe in Marseille en zette hij zijn reis verder naar Parijs. Vandaaruit maakte Takada zijn modehuis wereldberoemd. In 1970 lanceerde hij er zijn allereerste collectie en niet veel later richtte hij het kledingmerk Kenzo op. Later bracht Takada ook nog parfums en verzorgingsproducten op de markt. In 1993 verkocht hij het merk aan het Franse luxeconglomeraat LVMH. Zes jaar later nam hij afscheid van de modewereld.

De ontwerper overleed zondag in een ziekenhuis in Parijs, waar nu toevallig ook de Modeweek aan de gang is.