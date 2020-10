Artsen niet te spreken over uitstapje van Donald Trump: “Dit is waanzin”

Om te zwaaien naar zijn fans. Daarom verliet de met het coronavirus besmette Donald Trump zondagnamiddag even het Walter Reed-ziekenhuis. Hoewel het om een kort uitstapje ging, zijn enkele artsen van het ziekenhuis kwaad op de Amerikaanse president. “Dit is waanzin.”

In een zwarte SUV werd Trump - met mondmasker op - zondagnamiddag even rondgereden om zijn fans te groeten en te tonen dat hij het goed stelde. In de wagen bij hem zaten minstens twee andere personen: vermoedelijk leden van de Secret Service. Zij droegen ook mondmakers en oogbescherming, zo is te zien op videobeelden.

Spoedarts James Philips, die ook verbonden is aan het Walter Reed-ziekenhuis waar de president momenteel is opgenomen, kon niet lachen met de presidentiële stunt. “Iedereen die in de wagen zat tijdens die compleet onnodige drive-by, moet nu in quarantaine voor veertien dagen. Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen sterven”, zo luidt het in een tweet. “Dit was politiek theater. Trump dwong die mensen om hun leven te riskeren voor wat theater. Dit is waanzin.”

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Later voegde Philips daar nog een tweede tweet aan toe. “Die presidentiële SUV is niet alleen kogelwerend, maar ook hermetisch afgesloten als bescherming tegen chemische aanvallen. Het risico op een besmetting is er erg hoog. De onverantwoordelijkheid hiervan is schokkend. Mijn gedachten gaan uit naar de Secret Service-leden die gedwongen werden om hieraan mee te doen.”

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Ook Jonathan Reiner, professor aan de George Washington Universiteit, spaarde zijn kritiek niet. “Met zijn joy ride buiten het ziekenhuis plaatste de president zijn Secret Service in gevaar.”

By taking a joy ride outside Walter Reed the president is placing his Secret Service detail at grave risk. In the hospital when we go into close contact with a COVID patient we dress in full PPE: Gown, gloves, N95, eye protection, hat. This is the height of irresponsibility. — Jonathan Reiner (@JReinerMD) October 4, 2020

Melania blijft thuis

Ondertussen meldt de Amerikaanse zender NBC op gezag van een Witte Huis-medewerker dat de - eveneens besmette - first lady haar echtgenoot voorlopig niet wil bezoeken in het ziekenhuis. “Net omdat ze daarmee vreest om de agenten die haar beschermen, te besmetten.”

Donald Trump had zijn uitstapje zondag op voorhand aangekondigd in een videoboodschap op Twitter. “Er zal een klein verrassingsbezoek komen”, aldus de president, die ook “de geweldige patriotten” prees die buiten aan het ziekenhuis vlakbij Washington hun steun kwamen betuigen.

In de boodschap verklaarde hij ook nog “veel te hebben geleerd over Covid-19”. “Ik heb het geleerd door het zelf te ervaren, het is de school van het leven”, zei hij onder meer. “Dit is niet wat we in de boeken lezen, en dat begrijp ik, en het is iets heel interessants.”