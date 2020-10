“Ik woog amper 41 kilo en werd een heel dik persoon genoemd”: BV’s getuigen over grensoverschrijdend gedrag

Hulplijn 1712 lanceert een campagne over grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector en schakelt daar enkele bekende gezichten voor in. Onder meer Aagje Vanwalleghem, Anemone Valcke en Marijke Pinoy getuigen over wat ze tijdens hun carrière allemaal meemaakten en te horen kregen. “Als meisje van vijftien woog ik amper 41 kilo”, aldus Aagje Vanwalleghem, die op jonge leeftijd topsporter werd. “En toch, om het mooi te verwoorden, werd ik een heel dik persoon genoemd.”