Anderlecht onderhandelt met jonge Nigeriaanse aanvaller

Paul Mukairu (20) onderhandelt met Anderlecht over een transfer. De Nigeriaanse aanvaller van het Turkse Antalyaspor landde zondag in Keulen. RSCA volgt hem al een tijdje en is nu een versnelling hoger geschakeld.

Mukairu was vorig seizoen bij Antalyaspor goed voor drie goals en een assists in 27 wedstrijden. De Turkse competitie is vier speeldagen ver. Daarvan speelde Mukairu drie wedstrijden en kon hij nog niet scoren. Zijn actuele marktwaarde bedraagt 550 000 euro.

De Nigeriaan kan zowel als diepe spits als op de flank uitgespeeld worden. Een vervanger voor Doku die naar Rennes trekt voor 27 miljoen euro is Mukairu niet echt. Doku is een echte winger, terwijl Mukairu toch eerder een polyvalente, diepe spits is.

Anderlecht volgde hem al een tijdje en lijkt nu toch overtuigd van zijn kunnen.