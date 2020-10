Als de stroom aan Covid-19-patiënten niet afneemt, zijn de Brusselse ziekenhuizen genoodzaakt de gewone niet-covid-zorg af te bouwen. Door patiënten te transporteren zou dat vermeden moeten worden, maar de vraag is of dat volstaat.

In Brussel raken de ziekenhuizen dermate verzadigd met covid-19-patiënten dat de gewone zorg in het gedrang komt. "De afgelopen tien dagen kregen we drie tot vier opnames per dag te verwerken, de laatste ...