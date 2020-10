Ex-kampioenenmaker van Anderlecht Lukasz Teodorczyk op weg naar Charleroi

Charleroi is in zijn zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen bij Lukasz Teodorczyk. De Poolse goalgetter trapte in 2017 Anderlecht nog richting landstitel als topschutter, maar zit momenteel op een zijspoor bij Udinese. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie. De Pool moet bij de Carolo’s op huurbasis de concurrentie aangaan met Kaveh Rezaei en Shamar Nicholson.

Teodorczyk speelde in een ver verleden nog voor Lech Poznan dat Charleroi onlangs uitschakelde in de laatste voorronde voor de groepsfase van de Europa League. Maar belangrijker is: hij kent de Belgische competitie goed, want de goalgetter heeft een verleden bij Anderlecht.

Kampioenenmaker op Charleroi

RSCA huurde Teo destijds tijdens het seizoen 2016-2017 van Dynamo Kiev. De Pool overtuigde meteen door 22 competitiegoals te maken. In de reguliere competitie scoorde hij makkelijk twintig keer, maar in de play offs ging het minder vlot. Hij stond acht duels lang droog, maar uitgerekend tegen Charleroi trapte hij er twee binnen. Het zijn die twee goals die Anderlecht de 34ste landstitel bezorgden. Ook in de Europa Leagu was hij toen overigens trefzeker. Hij klokte af op vijf goals en een assist. Anderlecht kocht hem na dat seizoen voor 4,5 miljoen euro.

Ook in het seizoen dat volgde, vond Teo vlot de weg naar doel. Hij was in 2017-2018 goed voor 15 competitiegoals. In de twee seizoenen voor Anderlecht speelde hij in totaal 93 wedstrijden. Hij scoorde in 45 keer en gaf 9 assist. Geen slecht rapport.

Na zijn passage bij Anderlecht probeerde Teo vanaf 2018 het mooie weer te maken in Italië, maar bij Udinese stokte zijn doelpuntenmachine. In 32 matchen kon hij maar een keer scoren en een keer een beslissende laatste pass geven. Udinese betaalde toen 3,5 miljoen euro.