‘Coronalert’ al meer dan 657.000 keer gedownload: “Maar we doen een oproep aan elke Belg om de app te installeren”

De app Coronalert, die bedoeld is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is sinds de lancering woensdag al meer dan 657.000 keer gedownload. Dat is maandag bekendgemaakt op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “We doen een warme oproep aan elke Belg om de app te downloaden”, aldus woordvoerder Yves Stevens.

De app is sinds woensdag voor iedereen gratis beschikbaar via iOS of Android. De tool houdt anoniem bij met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een test voorschrijft, kan de gebruiker een code in zijn app genereren zodat dit gelinkt kan worden aan de code van zijn test. Als de test positief is, krijgt de gebruiker dit in zijn app en kan hij een melding sturen naar iedereen die in de buurt is geweest.

“Op dit moment zijn er al 657.000 downloads van de app”, klinkt het bij Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. “Maar ik wil hierbij een warme oproep doen aan elke Belg om de app te downloaden. Het kost amper twee minuten tijd en de app is gratis, maar ze helpt wel enorm in de contactopsporing.”

Afgelopen zaterdag waren er nog wat problemen met Coronalert: heel wat gebruikers kregen een foutmelding te zien bij het openen van de app. Dat was te wijten aan een probleem bij het netwerk van sommige operatoren, waardoor het ophalen van informatie op de achtergrond niet correct gebeurde. “Maar Coronalert is via bluetooth steeds codes blijven uitwisselen met andere smartphones die de app hadden geïnstalleerd, dus de app deed wel haar werk”, benadrukt Carmen De Rudder, woordvoerster van het Interfederaal Comité Testing en Tracing.