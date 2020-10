Wegwerpticket MIVB wordt 50 cent duurder

Vanaf 11 oktober rekent de MIVB een supplement aan van 50 eurocent voor een papieren wegwerpticket. Op die manier wil de openbaarvervoersmaatschappij het gebruik van herbruikbare vervoersbewijzen aanmoedigen. Dat meldt de MIVB maandag in een persbericht.

Sinds juli kunnen reizigers tickets volledig contactloos betalen en laten valideren. Dat maakt het gebruik van het openbaar vervoer niet alleen intuïtiever en sneller, maar is vooral ook heel makkelijk voor gelegenheidsreizigers omdat ze niet moeten nadenken over tariefformules. Sinds de invoering noteerde de MIVB al 265.000 transacties met deze nieuwe betaalmethode.

Naast het nieuwe EMV (Europay Mastercard Visa), blijft ook nog het bestaande betaalsysteem (Mobib en wegwerptickets), beschikbaar voor de reizigers. De MIVB wil het gebruik van wegwerptickets verminderen ten voordele van herbruikbare betaalsystemen zoals de Mobib- en de bankkaart. Daarom wordt het vanaf 11 oktober interessanter om te reizen met een vervoerbewijs dat gevalideerd is met een bankkaart of geladen op een Mobib-kaart, dan een wegwerpticket te kopen. Er wordt een supplement van 50 cent aangerekend bij de aankoop van een wegwerpticket (1-ritkaart en 24u).

Het supplement op het tarief van een wegwerpticket moet het kopen van dergelijke tickets voor eenmalig gebruik ontraden en reizigers aanmoedigen de overstap naar herbruikbare alternatieven te zetten: een gepersonaliseerde Mobib-kaart, een anonieme Mobib-kaart, via bankkaart of smartphone.

De invoering gaat gepaard met begeleidende maatregelen. De kwetsbare doelgroepen kunnen al genieten van voorkeurtarieven. Daarnaast is er ook in een verdeling van gratis Mobib-kaarten voorzien via gespecialiseerde organisaties in de sociale sector.