Tasmaanse duivel opnieuw geïntroduceerd op Australisch vasteland

De Tasmaanse duivel is de afgelopen maanden geherintroduceerd op het Australische vasteland. In een natuurgebied ten noorden van Sydney zijn er 26 vrijgelaten.

Het is voor het eerst sinds de buideldieren 3.000 jaar geleden uitstierven in Australië dat ze daar weer in het wild leven. De Tasmaanse duivel komt vooral voor op het Australische eiland Tasmanië. Daar leven er nog ongeveer 25.000 in het wild. De populatie bedroeg in de jaren negentig nog ongeveer 150.000, maar door een zeldzame ziekte stierven er veel van de dieren.

Aussie Ark, een natuurorganisatie, is enorm verheugd over het resultaat. Voorzitter Tim Faulkner vergelijkt de uitzetting van de Tasmaanse duivel met het herintroduceren van de wolf in Yellowstone. “Dit is echt een droom. Om een roofdier van deze grootte te introduceren in Australië, is heel mooi.” Tasmaanse Duivels kunnen 8 kilogram worden. Verder zijn er weinig roofdieren in het gebied.

De buideldieren zijn te klein om mensen of vee aan te vallen, maar kunnen agressief worden als ze zich bedreigd voelen. De dieren staan vooral bekend vanwege hun enorm luide brul. Daar is de Tasmanian Devil in de tekenfilms van de Looney Tunes ook op gebaseerd.

De komende jaren worden nog zeker veertig Tasmaanse duivels vrijgelaten in het gebied.