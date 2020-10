Voormalig Engels international Theo Walcott keert wellicht terug naar oude liefde

Volgens verschillende Britse media, waaronder de BBC en Sky Sports, zou Theo Walcott voor een terugkeer naar Southampton staan. Dat is de club waar hij in 2005 op amper 16-jarige leeftijd zijn profdebuut maakte. De intussen 31-jarige Walcott speelde daarna 12 jaar bij Arsenal en is sinds 2018 actief bij Everton, waar hij op een zijspoor is beland na de komst van James Rodriguez.