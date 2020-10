Belgische winkelverkopen voorop in Europa

De Belgische winkelverkopen bleken in soldenmaand augustus koploper in Europa, met een groei van 9,6 procent in vergelijking met juli. Dat blijk maandag uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat.

De detailhandelverkoop in de eurozone lag in augustus 4,4 procent hoger dan de maand voordien. Voor niet-voeding ging het om een stijging met 6,1 procent, voor ‘voeding, dranken en tabak’ bedroeg de stijging 2,4 procent.

In vergelijking met een jaar eerder stegen de winkelverkopen in de eurozone in augustus met 3,7 procent. Ook hier is België de felste stijger, met een jaargroei van 12,9 procent.