Moeskroen vindt broodnodige aanvallende versterking in Engeland

Moeskroen gaat zich op de laatste dag van de transferperiode nog versterken met de Kaapverdische aanvaller Nuno Da Costa (29). De laatste in Jupiler Pro League zal de spits huren van Nottingham Forest, maar zou ook een aankoopoptie bedongen hebben. Als alles goed gaat, wordt de deal deze namiddag geofficialiseerd.

Notthingham Forrest betaalde in januari nog om en bij de twee miljoen euro voor de aanvaller. Voordien maakte Da Costa het mooie weer bij Strasbourg in de Ligue 1, waar hij een ploegmaat was van Matz Sels. Bij de club uit de Elzas scoorde hij in tweeëneenhalf jaar negentien keer in 47 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij al drie keer in actie bij de Engelse tweedeklasser Nottingham. Bij de rode lantaarn in de Belgische competitie moet Da Costa voor meer aanvallende slagkracht zorgen.

Moeskroen zal maandag ook de komst van de Portugese middenvelder Bruno Xadas (22) afronden. Hij komt over van Braga. Ook hier gaat het om een huur met aankoopoptie.