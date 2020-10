Inter haalt voormalig jeugdproduct van stadsrivaal AC Milan binnen: Matteo Darmian komt over van Parma

Matteo Darmian zet zijn carrière verder bij Inter Milaan. De club van Romelu Lukaku neemt de Italiaanse verdediger over van Parma. Het betreft een huurovereenkomst met verplichte optie tot aankoop, zo laat Inter maandag weten.

De 30-jarige Darmian verlaat Parma na een seizoen. Tussen 2015 en 2019 droeg de Italiaan het shirt van Manchester United. De verdediger is een jeugdproduct van AC Milan. Daar debuteerde hij op 17-jarige leeftijd in de Serie A. Later zou hij ook de kleuren van Padova, Palermo en Torino dragen. Darmian verzamelde al 36 caps (een goal). Zijn laatste interland dateert wel van eind 2017.