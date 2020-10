PSG haalt toch nog versterking op Deadline Day: middenvelder komt op huurbasis over van Porto

PSG heeft maandag op Transfer Deadline Day de transfer van middenvelder Danilo Pereira afgerond. De 29-jarige Portugees wordt voor één seizoen gehuurd, met aankoopoptie. Pereira is de vierde inkomende transfer van de Parijzenaars deze mercato. Eerder werden rechtsback Alessandro Florenzi (Roma, huur), reservedoelman Alexandre Letellier (US Orléans) en zondag nog aanvaller Moise Kean (Everton, huur) aangetrokken.

Sportief directeur Leonardo en trainer Thomas Tuchel ruzieden afgelopen weekend nog over (het gebrek aan) transfers. Tuchel wilde nog enkele nieuwkomers en wordt met Pereira en Kean op zijn wenken bediend.

Pereira, 39-voudig Portugees international, werd geboren in Guinee-Bissau, maar emigreerde op jonge leeftijd naar Portugal. Hij vervolmaakte zijn jeugdopleiding bij grote rivaal Benfica, alvorens via Parma, Aris Saloniki, Roda JC en Maritimo in 2015 bij Porto te belanden.

Daar was hij de voorbije jaren goed voor 202 officiële duels, waarin hij 19 keer scoorde. Hij won met Porto twee titels, een supercup en een ligabeker.

(belga)