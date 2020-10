Niet alle Rode Duivels melden zich vandaag al

De Rode Duivels verzamelen vandaag een eerste keer in Tubeke. Niet alle opgeroepen internationals zullen zich al melden. Bondscoach Roberto Martinez mikt voor de interland van donderdag tegen Ivoorkust op de debutanten en spelers die in de Belgische competitie voetballen.

Debutanten als Bornauw, Kayembe, Lukebakio, Saelemaekers en Vanheusden zullen er in principe zijn, net als Mignolet, Van Crombrugge, Mechele, Vanaken en Verschaeren. Van Crombrugge zal na zijn blessure in de wedstrijd tegen Club Brugge, waar hij bij de rust werd vervangen, een mri-scan ondergaan.

Vertonghen haakte al af met een jukbeenbreuk. Vermaelen mag niet uit Japan overkomen en de broertjes Hazard zijn out met een blessure. Over Mertens, die sowieso pas later wordt verwacht, bestaat nog twijfel omwille van een coronagolf bij Napoli. Praet speelde nog niet en het is hoogst twijfelachtig of hij afzakt naar Tubeke.