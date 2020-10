Hoogbejaarde Clara (89) die verdacht wordt van moord op boezemvriendin: “Ik herinner me niks van die dag. Maar ik weet dat ik haar niet vermoord heb”

Heeft de hoogbejaarde Clara Maes (89) haar boezemvriendin Suzanne Thibeau (93) vermoord in 2015? Er werd veel verwacht van haar verhoor in de assisenzaal, maar er kwamen maandagochtend geen antwoorden van de oudere vrouw. Ze is haar geheugen volledig kwijt, zo liet ze uitschijnen: “Ik herinner me niks meer van die dag”