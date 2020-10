Kevin Mirallas tekent in Turkije een contract voor… acht maanden

De voormalige Rode Duivel Kevin Mirallas (33) gaat transfervrij naar het Turkse Gaziantep FK. Vorig seizoen lag Mirallas nog onder contract bij Antwerp, maar daar kwam hij niet bijster veel aan spelen toe. Antwerp verlengde zijn contract niet.

Gaziantep staat momenteel zeventiende in de Turkse competitie. Mirallas tekende er een contract voor slechts acht maanden, wat overeenkomst met één seizoen omdat het seizoen later is begonnen door het coronavirus. Bij Gaziantep hoopt Mirallas zich te herlanceren na een moeilijk seizoen bij Antwerp. Daar boterde het niet met coach Laszlo Bölöni.