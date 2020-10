Steven Van Gucht: “Stabilisatie die we in vooruitzicht hadden, heeft zich helaas niet doorgezet”

“De voorbije dagen stellen we jammer genoeg opnieuw een versnelling vast van het aantal besmettingen. De stabilisatie die we vorige week misschien nog in het vooruitzicht hadden, heeft zich dus helaas niet doorgezet.” Dat heeft Steven Van Gucht maandag verklaard op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

Tussen 25 september en 1 oktober werden in België gemiddeld 2.103 nieuwe coronabesmettingen per dag geteld. Dat is een stijging met 32 procent in vergelijking met de week ervoor. Op woensdag 30 september werden zelfs meer dan 3.000 besmettingen bevestigd.

De stijging blijkt bovendien algemeen te zijn. De trend doet zich voor in alle provincies en bij alle leeftijdsgroepen. “Het Belgische traject volgt de evolutie die we ook in Nederland en Frankrijk zien”, aldus Van Gucht.

90-plussers

Toch is de stijging niet overal even sterk. Van Gucht spreekt onder meer van een “onrustwekkende stijging” bij de 90-plussers. “Sinds begin september is het aantal gevallen er vertienvoudigd. Dat is verontrustend omdat het hier om een zeer kwetsbare leeftijdsgroep gaat”, zegt hij.

Ook lijkt de stijging van het aantal nieuwe besmettingen sterker te zijn in de Waalse provincies. Vooral in Namen (+95 procent) en Luxemburg (+67 procent) is de trend zeer opmerkelijk.

Vier keer Brussel

Het grootste aantal nieuwe gevallen wordt wel nog altijd vastgesteld in het Brussel Gewest. Daar werden afgelopen week gemiddeld 466 nieuwe gevallen per dag gemeld, een stijging met 37 procent. Molenbeek, de stad Brussel, Schaarbeek en Anderlecht waren samen goed voor ruim 10 procent van alle vastgestelde nieuwe gevallen in België.

Er waren afgelopen week ook gemiddeld 77 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is een toename met 21 procent tegenover zeven dagen geleden. Er liggen momenteel 186 Covid-patiënten op intensieve zorgen, wat 38 procent meer is dan de week ervoor. Het gemiddeld aantal overlijdens per dag is op een week tijd verdubbeld: van 4,7 naar 9,4.

Basisregels

Van Gucht benadrukte op de persconferentie ook het belang van het naleven van de basisregels om het coronavirus tegen te houden. “Het is niet zo dat je met het creëren van nieuwe maatregelen meer impact zal hebben als de basis nog onvoldoende sterk is”, zegt hij.

“We hebben altijd blijven inzetten op een goede communicatie rond de basisregels, want ik geloof echt dat we daarmee het grootste verschil kunnen maken”, aldus Van Gucht. “Die communicatie kan nog duidelijker, kan nog beter en kan ook nog beter doorstromen naar heel wat bevolkingsgroepen”, zo erkent hij wel.