Beschuldigde assisen Antwerpen: “Het interesseert me niet, geef me maar de maximumstraf”

Antwerpen - Beschuldigde Carlos Machado Lopes Correira (43), die beschuldigd wordt van de moord op zijn vriendin Nancy De Landtsheer (51), weigert nog altijd om zijn proces bij te wonen. Hij had vorige week nog aan de assisenvoorzitter te kennen gegeven dat het hem “niet interesseert”. “Geef me maar gewoon de maximumstraf”, had hij gezegd.

De stoel van de beschuldigde zal dus gedurende het hele proces leeg blijven. “Het is hoogst ongebruikelijk dat een aangehouden beschuldigde niet zelf aanwezig is op zijn proces. Er zijn echter grenzen aan de mate waarin iemand gedwongen kan worden om te verschijnen voor zijn rechters”, zei assisenvoorzitter Alexandra Van Kelst bij de start van het proces.

Voor Carlos staat er nochtans veel op het spel: als hij schuldig wordt bevonden aan moord, dan riskeert hij de levenslange opsluiting. Door aanwezig te zijn op het proces zou hij zijn versie van de feiten kunnen toelichten en de jury ook wat meer over zichzelf kunnen vertellen. Door weg te blijven, moet de jury het nu doen met de getuigenverklaringen en met de standpunten van het openbaar ministerie, de burgerlijke partij en de verdediging.

“Jullie kunnen me niet dwingen”

Assisenvoorzitter Van Kelst is Carlos vorige week nog gaan opzoeken in de gevangenis in aanwezigheid van zijn advocaten om hem nogmaals op het belang van zijn persoonlijke aanwezigheid te wijzen. Hij deelde haar toen het volgende mee: “Dit interesseert me niet. Jullie kunnen me niet dwingen om te komen. Ik heb daar niets te zoeken. Geef me maar gewoon de maximumstraf. Ik wens geen enkele uitleg te geven aan de jury, noch over de feiten, noch over mijn persoon.”

Ook advocaat-generaal Björn Backx was aanwezig bij het gesprek. “Hij liet de voorzitter amper uitspreken en weigerde zijn boeien uit te doen. Ik merkte irritatie en ingehouden agressie bij hem op.” Hij vindt dat Carlos niet zijn volledige verantwoordelijkheid neemt. “De dochter van het slachtoffer zit hier in de zaal. Ze heeft ongetwijfeld veel vragen, waar ze van hem nu geen antwoord op kan krijgen. Door niet te komen, zit de beschuldigde in een comfortabele situatie. Hij wordt niet geconfronteerd met de gruwelijke feiten en moet geen details geven. Dit is een zeer jammere zaak.”

“Doorgedraaid”

Ook de advocaten van Carlos hadden het liever anders gezien. Zij kondigden maandag al aan dat ze de voorbedachtheid gaan betwisten en dat ze dus enkel schuldig zullen pleiten aan doodslag, waarop nog altijd celstraffen van twintig tot dertig jaar staan.

“Hij is gewoon doorgedraaid en heeft haar gedood, zonder er verder bij na te denken. Het is spijtig dat onze cliënt er niet is, want hij had ons kunnen helpen om de jury daar mee van te overtuigen”, sprak zijn advocaat Bart Verbelen.