Spreidingsplan moet normale werking van ziekenhuizen tijdens coronacrisis veiligstellen

Om de normale werking van de ziekenhuizen zo goed mogelijk te garanderen, wordt ingezet op een stappenplan dat al in een vroege fase voorziet in gelijke verdeling van de patiënten over de ziekenhuizen. Zo moet worden vermeden dat sommige ziekenhuizen vooral met coronapatiënten bezig zijn en hun normale werking in het gedrang zien komen. Dat werd maandag duidelijk gemaakt op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

“Het is zo dat we momenteel nog in een fase zitten waarin de ziekenhuizen de normale zorgen perfect kunnen blijven garanderen. Het spreidingsplan is reeds in een vroege fase in werking getreden, juist met de bedoeling om een aantal ziekenhuizen preventief te ontlasten”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

In een eerste fase van het stappenplan wordt in elk ziekenhuis vijftien procent van de beschikbare bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor coronapatiënten. Daarnaast worden overal ook vier keer zoveel bedden voorzien voor de patiënten die geen intensieve zorg nodig hebben. Dat zorgt in heel België voor een capaciteit van 300 bedden op intensieve zorgen en 1.200 bedden op de gewone Covid-afdelingen.

Ter vergelijking: momenteel liggen er in België 186 patiënten op intensieve zorgen wegens een besmetting met het coronavirus. Er bevinden zich 866 mensen op de gewone Covid-afdelingen.

Bij een verdere stijging van het aantal coronapatiënten, zal ook het aantal voorbehouden bedden op intensieve zorgen en op de normale Covid-afdelingen worden opgetrokken. In de hoogste fase gaat het dan om 2.000 bedden op intensieve zorgen en nog eens 8.000 bedden op de gewone Covid-afdelingen.

Om te vermijden dat sommige ziekenhuizen zwaarder worden getroffen, wordt al volop ingezet op een spreiding van de coronapatiënten tussen de verschillende ziekenhuizen. Een centraal team houdt de opnames in het oog en houdt daarmee rekening bij de doorverwijzing. “Zo kunnen patiënten niet enkel binnen het lokale ziekenhuisnetwerk gespreid worden, maar ook tussen netwerken van andere ziekenhuizen en tussen verschillende provincies”, zo verduidelijkt Steven Van Gucht.

Voor het transport van de patiënten doet de FOD Volksgezondheid ook een beroep op een gespecialiseerd medisch team van Defensie.

“Momenteel is het bijvoorbeeld drukker in een aantal ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Brussel, omdat er in die regio ook meer Covid-patiënten zijn dan in andere streken”, zegt Van Gucht. Het aantal bedden kan er nog worden opgeschaald, maar dat gebeurt voorlopig nog niet. “Er wordt eerder voor gekozen om deze ziekenhuizen te ontlasten, door patiënten door te verwijzen naar ziekenhuizen in bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen, Waals-Brabant en Henegouwen.”