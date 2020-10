Van Crombrugge kent verdict na botsing met Diatta

Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge houdt geen barsten of breuken over aan zijn botsing met Krepin Diatta afgelopen zondag. Dat wees een echo in het ziekenhuis zondag zelf nog uit. Vandaag volgt nog een MRI-scan bij de Rode Duivels.

Zondag in de topper tussen Club Brugge en Anderlecht moest Van Crombrugge bij de rust vervangen worden na een botsing met Diatta. Na dat duel bleef Van Crombrugge liggen en tastte hij naar de knie. Na rust nam Timon Wellenreuther zijn plaats in. Wellenreuther maakte zijn debuut, maar kon slechts een tweetal minuten de nul houden. Tijdens de rust was Van Crombrugge al te zien op krukken, maar nu blijkt dus dat de blessure best meevalt.

Van Crombrugge is een van de reservedoelmannen bij de Rode Duivels die vanaf maandag samenkomen. Of hij bij de selectie van de Rode Duivels blijft, is nog onbekend.