Georges-Louis Bouchez (MR) krijgt laatste kans van partij: “Heeft zijn excuses aangeboden”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez krijgt van zijn partij een laatste kans. Dat werd maandag beslist op het partijbureau en werd bevestigd aan onze redactie. “Het moet een partij zijn van vrouwen en mannen”, zegt Waals minister van Financiën en Begroting Jean-Luc Crucke. “Die garanties moeten er zijn. Hij heeft zijn excuses aangeboden.”

Afgelopen weekend lag het hoofd van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez net niet op de kapblok. Partijbonzen eisten zijn ontslag omwille van zijn opmerkelijke casting in de nieuwe federale regering onder leiding van Alexander De Croo (Open VLD). Zo maakte Bouchez Mathieu Michel, de onbekende broer van voormalig premier Charles Michel, staatssecretaris. Denis Ducarme moest vertrekken en na een onhandig manoeuvre om hem een plaats in de Waalse regering te geven, was het hek helemaal van de dam.

Denis Ducarme verlaat het partijbureau

Maar Bouchez weigerde om op te stappen. Dat er geen procedure bestaat om de MR-voorzitter af te zetten, kwam hem goed uit. De man uit Bergen stelde als alternatief voor zijn excuses aan te bieden – eerst tegenover de militanten op Facebook en nadien ook op het partijbureau – en een raad van wijzen aan te duiden die hem met raad en daad bijstaat.

Maandag, tijdens het partijbureau, slaagde hij erin zijn vel te redden. Voorlopig. “Het moet een partij zijn van vrouwen en mannen. Die garanties moeten er zijn”, zegt MR-kopstuk Jean-Luc Crucke. “Hij heeft zijn excuses aangeboden”

Bij het verlaten van het partijbureau benadrukte Denis Ducarme,die geen post meer kreeg in de regering-De Croo, dat er vanavond een nieuwe vergadering zal plaatsvinden van de parlementaire intergroep. “We hebben vertrouwen in de parlementairen. Zij zijn onze directe vertegenwoordigers van het volk. Er is een voorstel dat we gaan doen vanuit het bureau.”

