Babysit krijgt vijf jaar cel: man gebruikte “handleiding” om zeven jonge kinderen te misbruiken en te verkrachten

De jongeman werd veroordeeld in de rechtbank in Brugge. Foto: Foto Kurt

Brugge / Oostkamp / Zuienkerke - Een 22-jarige Bruggeling heeft vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor kindermisbruik en aanmaak van kinderporno. De man had als babysitter toezicht op zijn slachtoffers, waarvan het jongste amper drie jaar oud was. Op zijn computer troffen de speurders een handleiding aan voor “veilig misbruik van jonge meisjes”.

De hallucinante feiten speelden zich in de loop van 2018 en 2019 af bij jonge gezinnen in Zuienkerke, Brugge en Oostkamp. De nietsvermoedende ouders waren via een gespecialiseerde app in contact gekomen met Bruggeling T.B. (22), die zijn diensten als babysit aanbood. Maar van die positie maakte hij schaamteloos misbruik om in totaal zeven jonge kinderen te misbruiken. Bij twee van hen ging het om verkrachting. Het jongste was amper drie jaar oud.

De feiten kwamen aan het licht toen een van de slachtoffertjes, een meisje uit Zuienkerke, in december vorig jaar aan haar moeder vertelde hoe T.B. haar had verkracht. De moeder stapte naar de politie waarna het kind aan een audiovisueel verhoor werd onderworpen. Hierop werd T.B. opgepakt en verhoord. Hij minimaliseerde de feiten aanvankelijk, maar legde uiteindelijk volledige bekentenissen af en kwam zelf tot het besluit dat hij “zou willen verboden worden om te babysitten”. Sindsdien zit hij achter de tralies.

Filmpjes van misbruik

Op de gsm van T.B. troffen de speurders filmpjes aan die hij zelf van het misbruik had gemaakt. De ouders van twee slachtoffers herkenden hun kinderen op de beelden. Op zijn computer troffen ze bovendien bijna 10.000 kinderpornografische foto’s en ruim 500 kinderpornografische filmpjes aan.

Maar daar bleef het niet bij. Tot hun ontsteltenis troffen ze zelfs een gedownloade handleiding voor kindermisbruik aan. “How to have sex with very young girls...safely” heette het document, dat op zeer expliciete en bijna wetenschappelijke wijze uit de doeken deed hoe hij op “veilige” wijze seksuele betrekkingen kon hebben met zeer jonge meisjes.

Tijdens het proces in de Brugse strafrechtbank vroeg de procureur acht jaar effectieve celstraf voor T.B. De rechter hield het maandag op vijf jaar cel, en hield daarbij rekening met onder meer zijn blanco strafblad. Na zijn straf zal de jongeman nog vijf jaar ter beschikking blijven van de strafuitvoeringsrechtbank, die zijn straf zo nodig kan verlengen. Bovendien kreeg hij een verbod van twintig jaar opgelegd om nog met minderjarigen te werken. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal bijna 20.000 euro schadevergoeding betalen.