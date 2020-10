Werknemers van Lidl stelen voor 60.000 euro aan sterke drank

Kortrijk - Twee mannen riskeren elk een celstraf van twee jaar, omdat ze voor meer dan 60.000 euro aan flessen whisky en wodka hebben gestolen van hun werkgever. Ze werden betrapt toen ze 720 flessen in een afvalcontainer naar buiten probeerden te smokkelen.

Bij de distributiedienst van Lidl in Gullegem stelden ze vorig jaar vast dat er enorme hoeveelheden William Lawson en Eristoff weg waren, en ze besloten om die specifieke paletten te volgen. Op 26 augustus vorig jaar werden de twee beklaagden op heterdaad betrapt, terwijl ze een BioBox vol met dozen met whisky naar buiten smokkelden.

Eerdere veroordeling

Het gaat om de 43-jarige Martin V. uit Gent en de 40-jarige Adam T. uit Menen. Die laatste vulde de vrachtwagens en stond in de gsm van de eerste beklaagde als ‘Lidl laadboy’. Ze riskeren allebei een celstraf van twee jaar, waarvan de voorhechtenis effectief, en een boete van 800 euro. “Uit onderzoek bleek dat ze niet aan hun proefstuk toe waren. Ze stalen meerdere keren grote hoeveelheden alcohol uit het distributiecentrum door het in een BioBox naar buiten te smokkelen, verdeelden de buit en verkochten de flessen door aan nachtwinkels en horecazaken”, zo zei de procureur maandag in de Kortrijkse strafrechtbank.

Volgens de eerste beklaagde heeft hij er zo’n 10.000 euro mee verdiend, maar de procureur vermoedt dat hij veel meer flessen heeft verkocht. Pittig detail: beide beklaagden werden in het verleden al eens veroordeeld voor diefstal bij een werkgever.

Tijdens het proces schoven ze de schuld in elkaars schoenen. De advocaat van Adam T. stelde dat zijn cliënt in financiële problemen zat en zich daardoor liet overhalen. Hij zou zo’n 3.000 euro verdiend hebben aan het handeltje. T. was zelf niet aanwezig tijdens het proces. Volgens Martin V. was het echter Adam T. die hem overtuigde om drank te stelen. “In het begin beweerde hij dat het ging om ladingen die beschadigd waren en daarom toch zouden worden weggesmeten”, aldus zijn advocaat.

Martin V. zei aan de rechter dat hij spijt had van zijn daden, en dat hij zich schaamt. Beide beklaagden vroegen een werkstraf.

Vonnis op 19 oktober.