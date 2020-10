Vlaamse regering trekt 16 miljoen euro extra uit voor gemeenten met bebossingsplannen

Lokale besturen die de komende vier jaar gronden kopen om die te bebossen, kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug. De Vlaamse regering maakt daar 16 miljoen euro voor vrij, maakten ministers Zuhal Demir en Bart Somers maandag bekend op een eerste boscongres met burgemeesters, schepenen en gedeputeerden.

De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord 10.000 extra hectare bos in het vooruitzicht tegen 2030. De eerste 4.000 hectare wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) realiseren tegen 2024. De helft daarvan moet van de Vlaamse overheid en de lokale besturen komen, andere actoren zoals natuurverenigingen en private eigenaars moeten de andere 2.000 hectare op zich nemen.

First in, first out

In totaal trok Demir 122 miljoen euro uit voor die ambitie. De Vlaamse regering doet daar nu nog eens 16 miljoen euro bovenop. Dat geld, 4 miljoen euro per jaar, gaat naar lokale besturen of provincies die te bebossen gronden aankopen. Het komt bovenop bestaande subsidies voor bebossing, de Vlaamse rand of de projecten in het kader van ‘Natuur in je Buurt’ en wordt verdeeld volgens het principe ‘first in, first out’, aldus Demir. De regering wil tot 75 procent van de aankoopsom betalen, met een maximum van 5 euro per vierkante meter. De gronden moeten binnen de drie jaar bebost worden en het bos moet publiek toegankelijk zijn.

“4.000 hectare extra bos tegen 2024 vraagt grote inspanningen en meer financiële middelen, van zowel overheid als van alle mogelijke maatschappelijke actoren, en het wegwerken van bestaande drempels die meer groei verhinderen”, zegt Demir. “We weten dat lokale besturen onze ambitie mee waar willen maken. Dertien gemeenten geven zelfs aan een bebossingspotentieel van meer dan 50 hectare te hebben, maar ze stuiten vaak op financiële drempels.”