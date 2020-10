Meyrem Almaci: “Het is niet helemaal gelopen zoals we gewild hebben”

De partij Groen gaat het besluitvormingsproces voor de aanduiding van de ministers evalueren. Dat heeft voorzitter Meyrem Almaci maandag aangekondigd na de partijvergadering.

Groen-fractieleider Kristof Calvo stak zijn teleurstelling dat hij geen minister is geworden in de regering-De Croo niet onder stoelen of banken. Vooral de manier waarop hem werd meegedeeld dat hij niet zou worden voorgedragen door zijn voorzitster Meyrem Almaci, viel hem zwaar.

LEES OOK. Kristof Calvo grijpt verrassend naast ministerpost: “Almaci heeft hem een mes in de rug geplant” (+)

De uithaal van Calvo werd maandag ook besproken op de partijvergadering van Groen. Nadien sprak Almaci de pers toe. “Het partijbestuur onderstreept dat de voorzitter en de hele onderhandelingsploeg samen een breed gedragen akkoord hebben bereikt en roept dan ook op samen toe te zien op de verdere uitvoering, want er komen een aantal heel belangrijke jaren aan”, aldus Almaci.

“Wat betreft de aanstelling van Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten als minister bevestigt het partijbestuur van Groen dat die dat het conform de afspraken is verlopen”, benadrukte Almaci.

LEES OOK. Nog geen 24 uur na regeringsdeelname is het open oorlog bij Groen: “Calvo is naar de slachtbank geleid” (+)

Toch kan elke procedure beter, geeft de voorzitster toe. “Het is op menselijk vlak niet helemaal gelopen zoals we gewild hadden, er zijn kwetsuren opgelopen”, geeft de voorzitster toe. “Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de manier waarop kandidaten geïnformeerd werden, vooral als de timing ontzettend krap is, zoals bij deze regeringsvorming. Het partijbestuur gaat dan ook het besluitvormingsproces voor de aanduiding van de ministers evalueren.”

Almaci wenste haar nieuwe ministers tot slot alle succes toe. “Vriend en vijand erkent dat het twee ongelooflijk sterke mensen zijn.”

“Nu moeten we samen doen wat nodig is om de gezondheidscrisis, de socio-economische crisis en klimaatcrisis aan te pakken”, klonk het nog. “Alleen door samen te werken kunnen we die uitdaging aan, dat is ook waar de nieuwe regering voor staat.”

Almaci benadrukte nadien dat ze de ‘diepe teleurstelling’ van haar partijgenoot heel goed begrijpt. “Er waren twee posten, er waren heel wat geschikte kandidaten. Ik kan alleen maar herhalen dat ik als mens Kristof heel erg waardeer, en dat hij een raspoliticus is waar de partij de komende jaren nog heel wat aan gaat hebben.”