Vijf jaar cel voor moordpoging aan discotheek in Kontich

Kontich - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Sliman B. (30) uit Mechelen veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief, en 4.000 euro boete voor poging tot moord. Hij had vorig jaar een man omvergereden na een ruzie in discotheek Copacabana in Kontich.

Sliman B. en slachtoffer Mathy A. hadden in de vroege ochtend van 26 mei 2019 een discussie gekregen in de discotheek. Wat de precieze aanleiding was, kan geen van beide zich nog herinneren. Er was behoorlijk wat alcohol in het spel geweest. Verschillende getuigen bevestigen wel dat Mathy A. de beklaagde een slag of een schop had gegeven.

Mathy A. was daarna met enkele vrienden te voet vertrokken. Sliman B. was kwaad in zijn auto gestapt. “Ik rij hem overhoop. Ik heb in Marokko toch al in de ‘bak’ gezeten”, zou hij volgens een getuige gezegd hebben. De beklaagde ontkende dat echter.

Zonder te remmen

Sliman B. draaide de Grote Steenweg op richting Kontich en passeerde rakelings langs het slachtoffer, dat in dezelfde richting stapte. Mathy A. zou hem hebben nageroepen dat hij moest terugkomen. Vierhonderd meter verderop maakte Sliman B. rechtsomkeer. Volgens getuigen ging Mathy A. op de rijbaan staan, waarna de beklaagde zonder te remmen op hem inreed.

De verkeersdeskundige becijferde dat de impact aan een snelheid van 38 à 44 kilometer per uur gebeurde. Mathy A. werd een weiland in gekatapulteerd. Hij had een gebroken bovenbeen, een gescheurde blaas, zes gebroken ribben, een klaplong en hoofdwonden. Hij lag ook een tijdje in coma.

Sliman B. verklaarde dat hij rechtsomkeer had gemaakt, omdat hij zich van richting had vergist, en ontkende dat de aanrijding opzettelijk gebeurde. De verdediging had om een herkwalificatie naar ‘onopzettelijke slagen en verwondingen’ gevraagd.

Cursus

De rechtbank vond echter dat de feiten correct gekwalificeerd waren als ‘poging tot moord’. “De feiten zijn zeer ernstig. De beklaagde heeft onder invloed van alcohol en drugs volstrekt disproportioneel gereageerd op een conflict met het slachtoffer”, klonk het in het vonnis.

De beklaagde kreeg vijf jaar cel, waarvan twee jaar effectief, en de rest met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Hij moet een cursus agressiebeheersing volgen, kreeg een drugs- en alcoholverbod opgelegd, alsook een rijverbod van vijf jaar voor niet-professionele verplaatsingen.

Mathy A. kreeg een provisionele schadevergoeding van 25.000 euro toegekend.