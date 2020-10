Man uit Balen riskeert 37 maanden cel voor vuistslag en kopstoot in discotheek

Balen - Een man uit Balen riskeert 37 maanden cel voor het uitdelen van een vuistslag en een kopstoot in de Hasseltse dancing Versuz. Beklaagde was in juni 2017 op vermaakuitstap in de discotheek, waar ook het slachtoffer aanwezig was in het bijzijn van de ex-vriendin van beklaagde. Blijkbaar had hij die relatiebreuk nog niet verwerkt, want hij geraakte die avond en nacht heel opgejaagd. Hij had al antecedenten op vlak van geweld. Veelal was hij onder invloed van drank en drugs.

In 2016 had beklaagde al een veroordeling opgelopen voor feiten van opzettelijke slagen, terwijl hij onder invloed was. Zijn moeder had aan de speurders ook verteld dat er iets met haar zoon scheelde, want hij kon onvoorspelbaar en explosief zijn. “Als hij over de rooie gaat, weet hij niet meer wat hij doet”, aldus de moeder. Die avond in de Versuz wond beklaagde blijkbaar zich op, toen hij zijn ex met vriendinnen spotte. Het slachtoffer was ook in haar gezelschap.

PTSS

“Mijn cliënt ging tot juni 2017 met vreugde en plezier normaal door het leven, totdat hij tegen de vuist en voorhoofd van beklaagde aanliep. Sindsdien gaat het niet meer goed met hem. Op zijn werk moest hij eens door een ambulance worden afgevoerd. Cliënt liep een hersenschudding op, een wiplash en een post traumatisch stress syndroom”, pleitte zijn advocaat Christian Clement. Na de eerste vuistslag achtervolgde beklaagde het slachtoffer tot aan de vestiaire om daar de kopstoot uit te delen. De twintiger uit de Antwerpse Kempen verloor het bewustzijn.

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 37 maanden, waardoor beklaagde onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank komt te staan. De verdediging had het vooral over de geestestoestand van de beklaagde en suggereerde zelfs een internering. Beklaagde zelf was niet persoonlijk aanwezig. Het vonnis volgt op 2 november.