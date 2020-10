Politie moet foutgeparkeerde wagen van nieuwe staatssecretaris wegjagen voor hoofdkwartier MR

De chauffeur van de nieuwe staatssecretaris Mathieu Michel (MR) had maandagochtend duidelijk moeite om een parkeerplaats te vinden in Brussel. De man besloot zich dan maar te parkeren in het midden van de weg waardoor de politie toch even een kijkje kwam nemen. Niet veel later verplaatste de chauffeur zich naar een gereglementeerde parkeerplek. De MR-leden kwamen maandagochtend samen om het te hebben over de toekomst van voorzitter Bouchez nadat partijbonzen eerder zijn ontslag hadden geëist omwille van zijn opmerkelijke casting in de nieuwe federale regering.