Stiefopa riskeert drie jaar cel voor aanranding: “Te veel gêne om over misbruik te vertellen”

Gistel - Een 53-jarige man uit Gistel heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid en bezit van kinderporno. F.L. betastte de kleindochter van zijn partner. Het openbaar ministerie vorderde drie jaar effectieve gevangenisstraf.

In de loop van augustus 2017 logeerde het toen elfjarige meisje uit Ieper bij haar oma en diens nieuwe vriend. Haar stiefopa profiteerde echter van de afwezigheid van oma om het kind te misbruiken. In eerste instantie streelde hij over haar billen, maar de beklaagde betastte ook het geslachtsdeel van het meisje. Aan het slachtoffer had hij gevraagd om het zeker niet aan haar grootmoeder te vertellen.

Gêne

Bij een huiszoeking in november 2017 bleek dat L. zich ook inliet met kinderporno. Hij was zelfs actief op chatboxen waar pedoseksuelen over hun eigen fantasieën vertellen. In die gesprekken had hij het ook over hoe hij het meisje onder de douche had gewassen. De vader van het slachtoffer las op de zitting een brief van zijn dochter voor. “Hij heeft heel veel van me afgepakt”, klonk het onder andere.

In zijn verhoor bij de onderzoeksrechter minimaliseerde de Gistelnaar de feiten. Volgens het parket beweerde hij toen ook dat hij zich eigenlijk niet seksueel aangetrokken voelt tot kinderen. Op de zitting werden de feiten niet meer betwist. Zijn advocate legde uit dat L. tijdens de verhoren te veel gêne had om over het misbruik te vertellen. De beklaagde volgt nog steeds begeleiding en zal naar eigen zeggen geen computer meer aanschaffen. De verdediging vroeg om opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechtbank doet uitspraak op 2 november.