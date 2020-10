Britse gerecht annuleert eerder vonnis over Venezolaanse goudreserves

Het hof van beroep in Londen heeft een eerdere beslissing van een Britse rechtbank teruggedraaid. In juli besliste die rechtbank dat 30 ton aan Venezolaanse goudreserves, die gedeponeerd zijn bij de Bank of England, niet teruggegeven moesten worden aan Caracas omdat de Britse regering oppositieleider Juan Guaido erkent als enige staatshoofd van Venezuela. Maandag besliste het hof dat de regering in Londen tegelijk Nicolas Maduro, vandaag nog altijd aan de macht, “de facto” kan blijven erkennen als president.