Mensensmokkelaar staat terecht voor poging doodslag tijdens achtervolging: “Het was echt een zotte situatie”

Jabbeke - Een 22-jarige Iraakse mensensmokkelaar is bij verstek berecht voor poging tot doodslag op twee politiemensen tijdens een achtervolging. Op de E40 richting Frankrijk probeerde Mohamed A. meermaals de politie te rammen. Voor mensensmokkel kreeg de beklaagde van de Brugse strafrechter eerder al 30 maanden effectieve celstraf.

In de nacht van 4 op 5 mei 2016 voerde Mohamed A. maar liefst 22 vluchtelingen van het vluchtelingenkamp in Grande-Synthe naar de snelwegparking in Jabbeke. De vlakbijgelegen wegpolitie werd door een Turkse chauffeur gebeld in verband met de vermoedelijke mensensmokkel. Toen de Iraakse bestuurder de politie rond 6.30 uur in de gaten kreeg, stoof hij met de Audi A4 weg in de richting van Frankrijk.

Tijdens de achtervolging probeerde A. de politie meermaals opzettelijk te rammen. “Het is enkel dankzij zijn rijvaardigheid dat mijn cliënt niet is gecrasht”, aldus meester Kris Vincke. Het slachtoffer merkte zelf op dat de mensensmokkelaars in slechts 17 minuten van Jabbeke naar Duinkerke reden. “Ik heb berekend dat de gemiddelde snelheid dus meer dan 200 kilometer per uur was”, klonk het. “Het was echt een zotte situatie, in een film kun je het zo gek niet bedenken.”

Rolstoel

De politie besloot na een tijdje om de verdachten onder vuur te nemen, omdat net over de Franse grens een ongeval was gebeurd. Daarbij werd de bestuurder aan zijn hand geraakt. Een andere mensensmokkelaar kreeg een kogel in zijn rug en belandde levenslang in een rolstoel. Uiteindelijk knalde de Audi ter hoogte van Koudekerke aan minstens 160 kilometer per uur in de staart van de file.

De burgerlijke partijen vorderden allebei 5.000 euro schadevergoeding. Net als het openbaar ministerie zijn ze van oordeel dat Mohamed A. had moeten weten dat zijn daden dodelijke gevolgen konden hebben. Het parket vorderde bij verstek een strenge bestraffing. Op 15 november 2017 werd A. voor de mensensmokkel al veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf en 132.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel.

De rechtbank velt een vonnis op 2 november.