Solvay ontwikkelt textiel met blijvende antivirale en -bacteriële werking

Het Belgische chemiebedrijf Solvay heeft garen uit polyamide ontwikkeld dat antivirale en antibacteriële middelen bevat. Het textiel blokkeert de verspreiding van ziektes en kan onder meer worden gebruikt voor de productie van mondmaskers, kleren en de bekleding van auto’s en bussen.

De speciale stof uit polyamide werd ontwikkeld in de onderzoekscentra van Solvay in Brazilië. De antivirale en antibacteriële werking blijft gedurende de hele levensduur van het textiel behouden, zegt de chemiegroep. “Het biedt dezelfde effectiviteit na talloze wasbeurten.”

Meerdere oppervlakken

Daarnaast kondigde Solvay maandag ook de ontwikkeling van een langdurig ontsmettingsmiddel aan. De antimicrobiële technologie doodt niet alleen de ziektekiemen op een oppervlak, maar biedt daarnaast ook 24 uur bescherming. De technologie werkt op meerdere oppervlakken, waaronder polycarbonaat, glas en metaal, luidt het.

Solvay is naar eigen zeggen al in gesprek “met klanten, leveranciers en overheden in Europa, Noord- en Zuid-Amerika” voor mogelijke toepassingen van de twee nieuwe technologieën die het ontwikkelde onder impuls van de coronapandemie. “Als gevolg van de pandemie hebben we ons gericht op de vraag hoe we onze expertise en onze productiecapaciteiten kunnen gebruiken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan”, aldus CEO Ilham Kadri. Zo is Solvay onder meer nog betrokken bij de productie van ventilatoren in beademingstoestellen, van ingrediënten die gebruikt worden in COVID-tests en van een potentieel vaccin.