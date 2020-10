Club Brugge rondt eerste grote zomertransfer af: landskampioen haalt Noa Lang weg bij Ajax

Dan toch een grote zomertransfer voor Club Brugge: het huurt Noa Lang (21) een seizoen van Ajax met een verplichte aankoopoptie van zes miljoen euro. De flankaanvaller legde ook al medische testen af. Vandaag bereikten de clubs een akkoord.

LIVE TRANSFER DEADLINE DAY. Welke transfers worden er op de laatste dag nog afgehandeld?

LEES OOK. Hollands lefgozertje voor Club Brugge: 21-jarige aanwinst Noa Lang past in het rijtje Limbombe-Danjuma-Dennis

Lang is rechtsvoetig en geldt als een groot talent in Nederland. Bij Jong Ajax stond hij garant voor 12 goals en evenveel assists in 47 matchen, alvorens in 2019 aan de A-kern toegevoegd te worden. Daar werkte hij de afgelopen zomer een erg sterke voorbereiding af: in eerste instantie was een vertrek zelfs onbespreekbaar. Zijn goede aanloop vertaalde zich echter niet in speelkansen, want de speler van Jong Oranje kwam dit seizoen maar één keer in actie bij de Amsterdammers: een invalbeurt van zeven minuten. De laatste twee matchen moest hij forfait geven met een blessure, al is Lang nu wel helemaal fit om aan zijn avontuur bij Club Brugge te beginnen. Blauw-zwart huurt hem en bedong ook een verplichte aankoopoptie van zes miljoen euro.

De Nederlander is de enige grote zomertransfer bij Club, dat ook nog de jonge Fofana haalde met het oog op de toekomst. De landskampioen hoopt zich met de transfer helemaal te wapenen voor een sterke Champions League-campagne en een nieuwe titel in België. Lang moet de concurrentie voorin aanscherpen. Dennis blijft een woelwater die zijn momenten kiest, en met enkel Diatta als pure aanvallende flankspeler wordt de spoeling eerder dun.