UAntwerpen zet vaart achter bouw Vaccinopolis

Antwerpen - Vaccinopolis, een vooruitstrevend onderzoekscomplex van de UAntwerpen om nieuwe vaccins te testen, opent al in maart 2022. De realisatie van het project gebeurt op anderhalf jaar tijd in plaats van de gebruikelijke vier à vijf jaar, om te voldoen aan de wereldwijde urgente vraag naar meer testcapaciteit voor nieuwe vaccins.

Het gezamenlijke project van de UAntwerpen en ULB voor permanente onderzoeksinfrastructuur, waarin de federale regering 20 miljoen euro investeert, krijgt een spoedbehandeling. Maandag werd aan de UAntwerpen het consortium bekendgemaakt dat aan campus Drie Eiken Vaccinopolis zal bouwen, een centrum waar 30 personen in quarantaine kunnen gaan voor het uittesten van nieuwe vaccins.

Korte doorlooptijd

Van de drie consortia die intekenden op de openbare aanbesteding, haalde het ontwerp van consortium IMM/Unity het. Proof of the sum, Exilab, Abstract Architecten, burO Groen en Establis zijn verantwoordelijk voor het integrale ontwerp. De realisatie is in handen van Jansen Building Group, Jansen Cleanrooms en Cordeel.

De partners dienden maandag de omgevingsvergunningsaanvraag in en willen begin 2021 beginnen bouwen. Dat gebeurt in een extreem korte doorlooptijd: op twaalf maanden moet het gebouw met vier verdiepingen opgeleverd worden.

Dat er grote vraag is naar een geavanceerd onderzoekscomplex als Vaccinopolis, blijkt uit de belangstelling bij farmabedrijven. “Nog voor we gestart zijn met de bouw, hebben we al vragen gekregen van Belgische en buitenlandse bedrijven”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme van de UAntwerpen.