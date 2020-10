Studente beschuldigt Ghislaine Maxwell ervan haar te hebben verkracht: “Zij is het echte monster”

Een Amerikaanse vrouw zegt dat Ghislaine Maxwell, de vrouw die jonge meisjes rekruteerde voor miljardair Jeffrey Epstein, haar heeft verkracht toen ze nog een modestudente was. Het vermeende slachtoffer, dat zich burgerlijke partij wil stellen, gelooft dat Maxwell eigenlijk het brein was achter de sekshandel. “Zij is het echte monster.”

Samantha, een pseudoniem, is vandaag 48 jaar oud. Toen ze een 21-jarige modestudente was in New York, kwam ze via een kennis in contact met Jeffrey Epstein, de miljardair die zich in de zomer van 2019 van het leven beroofde in zijn cel, waar hij zat op verdenking van pedofilie en sekshandel.

Samantha ging als jonge vrouw de miljardair een viertal keer masseren in zijn huis. “Tegen het einde van de massage begon hij zichzelf altijd ‘te plezieren’. Zijn penis zag er heel vreemd uit, alsof hij er een operatie aan had gehad of zoiets, en ik voelde dat hij zich er een beetje voor schaamde omdat hij het probeerde te verbergen. Ik vond dat raar, maar ik dacht: wat maakt het uit, hij vraagt ??me niet om hem aan te raken.”

Verkracht door Maxwell en Epstein

Op vraag van Epsteins ‘assistente’ Ghislaine Maxwell ging Samantha op zoek naar andere meisjes die de miljardair ook wilden masseren. Maar in plaats van minderjarigen te ronselen, zoals Maxwell had opgedragen, bracht Samantha een vriendin van 19 aan die loog dat ze 16 was.

“Kort daarna kreeg ik een telefoontje om naar het huis van Epstein te gaan. Daar nam Maxwell me mee naar de massageruimte, waar ze tegen me begon te schreeuwen. Ze noemde me een vuile, liegende hoer. Ze was boos op me omdat ik tegen het andere meisje had gezegd dat ze moest liegen over haar leeftijd. Daarna stopte ze een prop in mijn mond, bond ze mijn handen op mijn rug en verkrachtte ze me met een seksspeeltje. Het ging allemaal zo snel, ik was stomverbaasd. Toen riep ze ook Epstein naar de massageruimte en hij deed mee. Het was traumatiserend. Toen ze klaar waren, pakte ik mijn kleren. Ik herinner me nog dat ze me 300 dollar gaf en zei dat ik er niet aan moest denken om naar de politie te stappen. Ik liep de deur uit als een heel ander persoon. Ik was in shock.”

Getraumatiseerd en bang

Samantha stopte - volledig getraumatiseerd door de feiten - haar studie en verhuisde naar Los Angeles. Daar verdiende ze haar kost als sekswerker. “Ze hebben mijn hele leven gestolen. Ik had een mooie toekomst voor me en dat namen ze van me af.”

Dat Samantha zo lang wachtte om met haar verhaal naar buiten te komen, wijdt ze aan haar angst voor Epstein en Maxwell. Ze voelt zich nu pas veilig genoeg omdat Epstein overleden is en Maxwell in de gevangenis zit op beschuldiging van sekshandel. Samantha wil door haar verhaal te vertellen Maxwell zien lijden.