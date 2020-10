Bestuurder ontvlucht ziekenhuis na vluchtmisdrijf in Antwerpen

Antwerpen - In Antwerpen is zondagavond een 23-jarige verdachte van een vluchtmisdrijf uit het ziekenhuis gaan lopen. De man raakte betrokken bij een aanrijding met een andere wagen en reed na dat incident aan hoge snelheid weg, maar kon worden ingehaald door de andere bestuurder. De politie zette mee de achtervolging in en kon de verdachte vatten, maar nadat ze hem voor een controle naar het ziekenhuis brachten, sloeg de man op de vlucht.

Een interventiepatrouille van de Antwerpse lokale politie zag zondagavond hoe twee voertuigen aan hoge snelheid op de Plantin en Moretuslei reden. Het eerste voertuig leek achtervolgd te worden door het tweede en negeerde een rood licht, waarna het rechtsomkeer maakte en opnieuw de Plantin en Moretuslei opreed in de andere richting. De bestuurder van het tweede voertuig trok de aandacht van de politie, die daarop de achtervolging op het eerste voertuig inzette. De wagen reed zich uiteindelijk vast in hekken aan de werken op de Rooseveltplaats. De bestuurder en een passagier liepen nog even te voet verder, maar op het Operaplein struikelde de bestuurder. De politie kon de man, die duidelijk gedronken had, arresteren en voor controle naar het ziekenhuis brengen vanwege zijn val. In het ziekenhuis zette de bestuurder het echter op een lopen. De passagier werd intussen gevat en aangehouden voor dronkenschap.

De bestuurder van de tweede wagen legde een verklaring af bij de politie en stelt dat de eerste wagen hem aanreed in de Gasthuistunnel en hem vervolgens voorbij stak en wegreed.