Dodelijk ongeval Oosteeklo gevolg van onaangepaste snelheid en slechte weer

Assenede -

Het ongeval in Oosteeklo, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Assenede, waarbij een autobestuurder in de nacht van zondag op maandag om het leven kwam, was te wijten aan een combinatie van onaangepaste snelheid en het slechte weer. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Het slachtoffer is een 26-jarige man uit Evergem.