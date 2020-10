Faïz Selemani (Kortrijk) riskeert vier speeldagen schorsing voor elleboogstoot tegen STVV

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een schorsingsvoorstel van vier speeldagen en een boete van 4.000 euro voorgesteld als sanctie voor Faïz Selemani. De Comorese aanvaller van KV Kortrijk werd afgelopen weekend rechtstreeks uitgesloten na een elleboogbeweging.

Twintig minuten voor tijd op bezoek bij STVV toonde Selemani zich van zijn minst fraaie kant. Toen de bal buiten het speelveld lag, duwde hij zijn elleboog in het gezicht van Colombatto. Na raadpleging van de VAR stuurde scheidsrechter Put de Comorees met rood naar de kleedkamers.

“Er was geen duel, de bal was zelfs niet in de buurt dus het gaat geenszins om een sportieve fout”, beoordeelt bondsprocureur Ebe Verhaegen, die vier speeldagen schorsing vraagt. “De intentionele slagbeweging werd uitgevoerd met een middelmatige intensiteit, maar dat is niet van belang. Het gaat om een actie die niet thuishoort op een voetbalterrein en streng bestraft moet worden. De tegenstrever werd bovendien geraakt aan de kin.”

Door de vordering van het Bondsparket dreigt coach Yves Verhaeghe geen beroep te kunnen doen op Selemani in de duels tegen Mechelen (17/10), Anderlecht (23/10), Zulte Waregem (02/11) en Beerschot (07/11). Als de Kerels het voorstel niet aanvaarden, verschijnen clubvertegenwoordiger en speler voor het Disciplinair Comité van de KBVB.