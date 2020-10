Zinho Vanheusden apetrots op eerste selectie bij Rode Duivels: “Twee minuten spelen is al genoeg”

Trots als een pauw meldde Zinho Vanheusden (21) zich op de training van de Rode Duivels. De Limburger werd voor het eerst opgeroepen.

“Ik ben geweldig trots om hier te zijn”, aldus de verdediger van Standard. “Ik vernam het vorige week op Standard. Een kinesist kwam het me vertellen op Standard. We mogen onze telefoons niet meer gebruiken en de gsm zat dus in mijn kastje. Dit is een mooie geste van de bondscoach. Een mooie beloning en ik ben er super fier op. Ik wil hier vooral veel leren. Ik hoop dat ik mag spelen tegen Ivoorkust. Twee minuten is al genoeg voor mij. Het is het slot van een heel mooie week voor mij. Kwalificatie voor de Europa League en winst op Charleroi. Heel mooi.”

Vanheusden wordt al langer gezien als de verdediger die de defensie van de Rode Duivels op langere termijn zal moeten leiden. “Het moet niet te snel gaan. De spelers die er nu nog zijn, zijn heel sterke verdedigers. Ik ben hier ook om van hen te leren. Het is een heel sterke generatie. Ik wil er alles aan doen om dat verder te zetten. Ik voel geen druk. Ik voel meer trots dan druk. Het is gewoon aan ons om te tonen dat we meekunnen. Ik kijk er naar uit om met Lukaku op het trainingsveld te staan. Dat is één van de besten ter wereld. Sergio Ramos is mijn idool. Hij kan alles. Verdedigen, scoren, een echte leider,… Maar de verdedigers die hier zijn, zijn ook fantastisch.”

De speelkansen van Vanheusden zijn wel degelijk groot. Kompany gestopt, Vermaelen moet in Japan blijven en Vertonghen is out. “Als ik moet spelen, gráág. Ik kan eventueel als linkse centrale verdediger spelen. Dat heb ik bij Standard ook al gedaan, wel in een viermansdefensie. Ik kan dit wel aan.”